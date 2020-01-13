شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن الانتهاء من صيانة عبارة الحوامدية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أن مدينة الحوامدية برئاسة اللواء أشرف تامر، جارى الانتهاء من أعمال الصيانة بعبارة الحوامدية، والتأكد من حركة سيرها بعد الصيانة وأنه سيتم انتهاء من إصلاحها بشكل كامل خلال أيام لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وطلبة الجامعات وتوفير وسيلة نقل آمنة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد مرسى الاتوبيس النهرى بمدينة الحوامدية والذى يعمل على خط الحوامدية _ المعصرة لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتقى خلالها بالركاب المصطفين على رصيف المرسى واستمع إلى شكواهم من عدم استئناف الأتوبيس النهرى عمله بسبب السدة الشتوية المتسببة فى غرس الأتوبيس النهرى بالجهة المقابلة للمرسى، وعلى الفور وجه المحافظ بالتنسيق مع هيئة النقل النهرى لعمل تكريك للمنطقة محل الغرس كما وجه بتشغيل العبارات لنقل المواطنين إلى الجهة المقابلة لحين عودة عمل الاتوبيس النهرى لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين، حيث حرص راشد على متابعة مشروع عبارات الحوامدية على أرض الواقع للوقوف على الموقف النهائى لها حيث قام المحافظ بتفقد العبارات للتأكد من صلاحيتها واعمال الصيانة الجارية لها، مؤكدا أنه جارى تنفيذ أعمال الصيانة للعبارة حوامدية 3 لدخولها الخدمة من جديد إضافة إلى متابعة العبارة حوامدية 4 تمهيدا أيضا لدخولها الخدمة مجدداً بعد توقفهما لخدمة أهالى مدينة الحوامدية ورفع المعاناة عنهم.

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وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن منظومة الخبز تشهد متابعة دورية للتأكد من حسن انتظامها حيث يتم المرور الدورى على المخابز بكافة انواعها وشن حملات تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأوزان مضيفا أن الأولوية فى فتح مخابز جديدة فى المرحلة المقبلة هى للتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والنائية والتى لا تفى المخابز الموجودة بها لاحتياجات المواطنين، وذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمخابز، حيث أكد أنه يتم تطبيق الشروط والضوابط والمواصفات بكل دقة بشأن أى طلبات مقدمة لإنشاء مخابز جديدة بحيث يتم تدبير حصتها من داخل الحصة الإجمالية المخصصة من وزارة التموين دون تكبيد الدولة أى أعباء إضافية.