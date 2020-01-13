شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد كنسى فرنسى يصل مصر لزيارة المعالم الأثرية والمدن السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الأحد، وفد كنسى فرنسى رفيع المستوى فى زيارة لمصر، يزور خلالها المعالم الأثرية والمدن السياحية.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه كان فى استقبال الوفد الفرنسى أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، ونسرين عثمانلي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.





وحرص مسؤولو تنشيط السياحة على استقبال الوفد، والترحيب به داخل صالات المطار، وتوزيع هدايا رمزية والتقاط صورًا تذكارية داخل المطار.





وكان البابا تواضروس، فى نهاية العام المنقضى، قام بزيارة رعوية للمرة الأولى، للالتقاء بشعب الإيبارشية، وخلال الزيارة أيضا دشن العديد من الكنائس، والتقى بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والبعثات الدبلوماسية بفرنسا.





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وشهد العام الماضي، زيادة في أعداد السياح الفرنسيين إلى مصر، لزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة، فضلا عن زيارة المدن السياحية، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة عن الأعوام السابقة في أعداد السياحة الفرنسية الوافدة إلى مصر.