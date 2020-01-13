اليوم.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لاستعراض 66 تقريرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الاثنين، لاستعراض 66 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء.

بينما تعقد لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، اجتماعًا لمناقشة تقريرها النهائي بشأن زيارة اللجنة التفقدية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تمهيدًا لإرساله للأمانة العامة لمجلس النواب.