محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: ينظم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة. وتنطلق فعاليات الملتقى بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، واختارت اللجنة العليا المنظمة للملتقى برئاسة الدكتور محمد عبد المطلب موضوع "الشعر وثقافة العصر" ليكون عنوان الدورة الخامسة. وتحمل الدورة اسم الشاعرين الكبيرين إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب، ويتناول الملتقى عددا من الموضوعات المتعلقة بفن الشعر خلال عدد من المحاور الرئيسية والتي تناقش على مدار أيام الملتقى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. ملتقى القاهرة الخامس للشعر العربي بمشاركة 15 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.