بـ"الأسود".. ابنة عضو البرلمان الراحل تؤدي اليمين الدستورية خلفًا لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أدت هالة السيد السيد حسن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، اليمين الدستورية خلفًا للنائب المتوفى والدها "السيد حسن موسى".

وورد في خطاب من رئيس هيئة الانتخابات، أن هالة هي الاسم الاحتياطي للنائب، عن قائمة "في حب مصر" عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط البلد، ومقرها مديرية أمن القاهرة.

وارتدت البرلمانية الزي الأسود، أثناء أداء اليمين الدستورية، حدادًا على والدها الراحل. ​