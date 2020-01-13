رئيس شركة التعمير: نخدم 200 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي ونصرف 3 ملايين جنيه شهريًا (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد عبدالناصر:

قال المهندس كمال فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، إن الشركة استلمت 10 مواقع لمشروع دار مصر في 10 مدن جديدة بجانب أول موقع لشقق الإسكان الاجتماعي في مدينة الشروق.

وأضاف فهمي، خلال حواره لـ"الخليج 365"، أن الشركة لها العديد من المهام داخل المواقع التي استلمتها تبدأ بصيانة العمارات والسلالم والأرصفة ومواسير الصرف والأسطح، والأبواب والشبابيك وأعمال الإنارة الداخلية بجانب تغيير التالف منها، بجانب بعض المهام الآخرى.

وتابع: "الشركة تنفق من ودائع الصيانة التي سددها الحاجزين عند استلامهم الوحدة والتي تقدر في بعض المشروعات بـ5% من ثمن الوحدة".

وإلى نص الحوار:

- متى بدأت الشركة في استلام مشروعاتها؟

استلمنا أول مشروع لنا يوم 1 أبريل 2018، وحتى الآن بلغ عدد المشروعات التي نتواجد بها 10 مواقع لمشروع دار مصر في 10 مدن جديدة بجانب أول موقع لشقق الإسكان الاجتماعي في مدينة الشروق، وجار استلام بعض المواقع في القاهرة الجديدة ومدينة برج العرب.

- ما هي مهام الشركة في المشروعات التي تولت إدارتها؟

الشركة لها العديد من الهمام داخل المواقع التي استلمتها ففي مشروع دار مصر، تبدأ المهام بصيانة العمارات والسلالم والأرصفة ومواسير الصرف والأسطح، والأبواب والشبابيك وأعمال الأنارة الداخلية بجانب تغيير التالف منها، وتنظيف المناور لكل عمارة، وتفريغ صناديق القمامة، وسقية سقف العمارة بالأسمنت اللباني مرة واحدة سنويًا، بجانب أعمال الحراسة.

- هل يوجد اختلاف بين عمل الشركة في مشروع دار مصر والإسكان الاجتماعي؟

لا يوجد أي خلاف إلا في مهمة الحراسة والأمن، مشروع دار مصر عبارة عن كمبوند مغلق به أسوار خرسانية كما يوجد بوابات لكل موقع، أما في الإسكان الاجتماعي فالموقع مفتوح، لكن يوجد بعض من أفراد الأمن على الأماكن المهمة مثل محولات الكهرباء وغرف التفتيش على المياه والصرف.

- كيف تتم عملية الصيانة؟

لدينا برنامج زمني للصيانة الدورية، فنحن لن ننتظر حدوث مشكلة في الصرف أو المياه وخلافه، نتحرك بشكل دوري لإجراء الصيانة بما يمنع حدوث مشكلات طارئة، ووضعنا نسب صيانة لكل بند من المياه والصرف والكهرباء وبلاط الأسطح وخلافه.

- هل تتحمل الشركة العيوب الإنشائية في العمارات؟

الشركة ليست مسؤولة عن أي عيوب إنشائية تتعرض لها العمارات، نحن نتعامل مع الصيانة الخاريجية فقط، وفي حال وجود عيب إنشائي يتم تبيلغ الجهاز للتعامل مع الشركة المتنفذة للعمارة.

- كم تقدر حجم الأموال التي تنفقها الشركة شهريًا؟

حجم الأموال التي تنفقها الشركة في أعمال الصيانة والنظافة والآمن في المواقع التي استلمتها الشركة يقدر بـ3 ملايين شهريًا.

- ماذا لو ارتفعت حجم الأموال المنفقة عن حجم الأموال المخصصة للصيانة؟

يوجد بند في كل كراسات شروط المشروعات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان ينص على عمل تسوية بنهاية كل عام للخدمات التي قدمتها الشركة، وفي حال وجود أي زيادة عن المالغ المقررة لهذه الخدمات سيتحملها السكان، لكن حتى الآن لم نلجأ لهذا "الأموال اللي موجودة مكفية".

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- هل الشركة مسؤولة عن صيانة البوابات الإلكترونية؟

الشركة هي من تنفذ البوابات الإلكترونية بتكليف من أجهزة المدن من خلال وديعة الصيانة التي يسددها الحاجزين وتبلغ 5% من ثمن الشقة، وهناك نص في كراسة الشروط على تحصيل فروق صيانة في حال كانت هناك فروق بين مصاريف الصيانة وعائد الوديعة ويتم ذلك بمستخلص ختامي نهاية كل عام.

- ماذا عن تعاقدكم مع صندوق الإسكان الاجتماعي؟

عقدنا مع الصندوق يشمل إدارة وتقديم خدمات الصيانة والنظافة لنحو 200 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة، لمدة 5 سنوات، وستوفر تلك الأعمال العديد من فرص العمل للشباب.

- هل ستتواجد الشركة في مشروع سكن مصر وجنة وباقي مشروعات الوزرارة؟

حتى الآن تم توقيع برتوكول تعاون مع الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام مواقع دار مصر والإسكان الاجتماعي فقط، لكن من لالمتوقع خلال الفترة المقبلة سيتم توقيع برتوكلات تعاون أخرى لباقي المشروعات.

- كم يقدر رأس مال الشركة؟

رأس المال الشركة وصل لـ100 مليون، بينما رأس المال المدفوع بلغ 20 مليون.

- ماذا عن المساهمين في الشركة؟

في بداية إنشاء الشركة كان المساهمين بها هما هيئة المجتمعات العمرانية وشركة المقاولون العرب، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأصبح بعد ذلك يوجد شريك رابع وهو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنسبة 40%.

- هل وجود الشركة يلغي تنظيم اتحاد الشاغلين؟

وجود الشركة في مشروعات وزراة الإسكان المتعاقد عليها لا يلغي فكرة تنظيم اتحاد الشاغلين، لكن لو تم تشكيله من الممكن أن يتحمل مهام الشركة.

- هل تتعاقدون مع شركات أخرى لتنفيذ مهام الصيانة والنظافة والأمن؟

في كل مدينة تعاقدنا مع شركة وفي بعض المدن شركتين وثلاث، حيث نفضل التعامل مع شركات تعمل بالفعل في المدينة نفسها حتى لا نتحمل أخطاء تجربة شركات جديدة، فما نريده هو شركة نعرفها ومطلعين على جودة خدماتها.

- كم يصل عدد مقرات الشركة؟

عدد مقرات الشركة وصل لـ8 مقرات في مشروعات دار مصر بالإضافة للمقر الرئيسي، ومقرات أخرى في المدن التي يوجد بها إسكان اجتماعي.

- هل تنفذ الشركة أي أنشطة أخرى خارج المواقع التي استلمتها من وزارة الإسكان؟

هناك أنشطة أخرى قوم بها شركة التعمير مثل إدارة الحدائق العامة والأندية الرياضية، والمواصلات من وإلى وداخل المدن الجديدة، ونجهز حاليًا للدخول في أعمال صيانة المرافق والمحطات والمقاولات العامة، ومن ضمن اختصاصاتنا شركتي النظافة والأمن، ومستقبلاً يمكن أن نتولى الصيانة في الكمبوندات السكنية الخاصة إذا ما عرض علينا ذلك.

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