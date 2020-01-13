النائب العام يأمر بحبس شاب شرع في ذبح سيدة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد استجوابه لتعديه على سيدة بمنطقة الوراق.

وكانت المجني عليها قد استغاثت بالمارة بعد إحداث المتهم إصابة برقبتها بشفرة حادة أثناء سيرها بشارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق؛ وتمكن عددٌ من المواطنين من ضبط المتهم.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة معاناة المتهم من مرض نفسي منذ عام 2006، واطلعت على مستندات تؤكد تردده على مستشفى الصحة النفسية بحلوان للعلاج.

وأكد شهودٌ بالتحقيقات قيام المتهم بأفعالٍ خلال فترة مرضه النفسي تحت تأثير ذلك المرض؛ حيث ألقى بنفسه من الطابق السادس قبل تسع سنوات، بينما دخل إلى موقد النار بمخبز والده مما تسبب في حروقٍ به، كما دفعه إلى الاعتداء على سيدة أخرى بذات الطريقة، واطلعت النيابة العامة على أوراق التحقيقات بتلك الواقعة وتبين سبق إيداع المتهم بمصحة نفسية لفتراتٍ قبل ثبوت معاناته من فصام واضطراب وجداني ذهاني.

وأوضحت النيابة أنه سيتم عرض أمره على المحكمة المختصة لطلب إيداعه تحت الملاحظة بإحدى المستشفيات الحكومية النفسية للوقوف على حالته النفسية والعقلية وقت ارتكابه الواقعة.