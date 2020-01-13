"عايز حقي".. رحلة تحرير صاحب شركة احتجزه مالك مصنع داخل مزرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

24 ساعة فقط احتاجها ضباط مباحث الدقي لتحرير صاحب شركة توريدات غذائية اختطفه مهندس بسبب خلاف مالي.

بلاغ تلقاه العقيد محمد الطويل مأمور قسم الدقي من ربة منزل أفادت باختطاف شقيقها على يد مجهولين في أثناء تواجده بمقر شركته بالمهندسين.

وجه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث للمعاينة اللازمة بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد، وكيل الفرقة.

استعان رجال المباحث بكاميرات المراقبة الخاصة بالشركة والشارع، ورواية شهود عيان من الموظفين وحارس العقار إضافة إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة.

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مساء أمس السبت، كُللت جهود المباحث بإطلاق المتهمين سراح الضحية بعد تضييق الخناق عليهم، وتبين اختطافه داخل مزرعة بالطريق الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة وهما: "ب.أ."، وشقيقه "ف"، فروا هاربين.

مأمورية مكبرة قادها المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، ومعاونه الرائد حسام العباسي، استهدفت 3 متهمين بمحل إقامتهم في الغربية تسنيقا مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم والمتهم الرئيسي.

أمام اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، أقر المتهم الرئيسي "سامح.ا." صاحب مصنع لإنتاج الأرز، أنه أقدم على فعلته للحصول على مبلغ 126 ألف جنيه سددها في وقت سابق لشريك الضحية الذي لقي مصرعه في حادث سير الشهر الماضي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.