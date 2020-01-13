مصر | مارست معه الجنس ثم قتلته.. ربة منزل تطعن عشيقها بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارست معه الجنس ثم قتلته.. ربة منزل تطعن عشيقها بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلصت ربة منزل من عشيقها بعدما إنهالت عليه بالطعنات، لرفضه إنهاء علاقتهما الغير شرعية، بعد خطبتها لشاب آخر، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وتمكنت القوات من القبض عليها وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا بالعثور على جثة سائق داخل منزله، بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد هشام فتحي، وعثر على جثة السائق مصاب بطعنات متفرقة بالجسم.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المجني عليه كان تربطه علاقة غير شرعية بجارته ربة منزل، وكانت تتردد عليه بالشقة سكنه لممارسة الرذيلة، ولدي خطوبتها لشاب آخر، قررت إنهاء علاقتهما الغير شرعية، إلا أن المجني عليه هددها بصور وفيديوهات مخلة لها، ويوم الواقعة، توجهت المتهمة إلى شقة عشيقها لممارسة الرذيلة، وكان بحوزتهما سلاح أبيض سكين، ثم طلبت منه الفيديوهات والصور الخاصة بها لكنه رفض، ما دفعها إلى تسديد طعنات متفرقة بجسده، حتي اسقطته قتيلا، وفرت هاربة.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض عليها واقتيادها إلى ديوان القسم وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

