أخبار مصر | شاهد.. التنورة تشعل شارع المعز في يوم الوفاء للأثريين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. التنورة تشعل شارع المعز في يوم الوفاء للأثريين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت رقصة التنورة الشعبية في شارع المعز لدين الله الفاطمي، اليوم الأحد، في احتفالات يوم الوفاء للأثريين والتي تأتي في إطار أعياد الأثريين والتي تنعقد في مثل هذا الوقت من كل عام.

وشهد الحفل الراقص، الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وعدد كبير من من شيوخ الأثريين، ومديري عموم ومفتشي المناطق، وعدد كبير من المهتمين بالشأنين الأثري والتراثي.

وتفاعل الحضور مع راقصي التنورة، الذين عزفوا بنغمات المزمار والطبول عدد من أشهر الألحان الشعبية وهو الأمر الذى لاقى استحسان الجميع سواء من الأثريين المشاركين أو من جمهور الشارع أو من السائحين.

من ناحيته، قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الإحتفال يأتي عرفانًا بالجميل لأساتذة وشيوع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والذين كان لهم أكبر تأثير في الجيل الحالي، وسلموهم راية العمل مرفوعة، ورغم أنهم خارج الخدمة إلا أن خدماتهم الجليلة لازالت تغمر الجميع.

وأضاف أن العاملين في القطاع أصروا أن يكون لهم يومهم الخاص للاحتفال في إطار احتفالات أعياد الأثريين، وذلك لأهمية القطاع الذي يضم 1035 أثر ما بين إسلامي وقبطي ويهودي، وهو ما يعد ثروة هائلة للبلاد، والتي تشهد اهتماما ملحوظا من الدولة بجميع قياداتها خلال الفترة الحالية.