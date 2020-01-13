شكرا لقرائتكم خبر عن تنكيس الأعلام في محافظة البحيرة حدادًا على روح السلطان قابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نكسّت محافظة البحيرة، الأحد، أعلام مصر الموجودة على المصالح الحكومية في أنحاء المحافظة، حدادًا على روح السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الراحل.

وخاطب محمد بطيشة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ، مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارة الشركات بالمحافظ، لتنكيس الأعلام حتى منتصف ارتفاع الصارى لمدة 3 أيام، بناءً على تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في إطار إعلان حالة الحداد العام في مصر.

تنكيس الأعلام في البحيرة حدادًا على قابوس