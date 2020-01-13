شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء»: لا شكاوى في امتحانات النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي من الطلبة أو أولياء الأمور في امتحانات النقل للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية الفنية.

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وقال، خلال جولة تفقدية للامتحانات في مدارس الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات والشهيد شريف محمد حسين الابتدائية الدامجة (آل ياسر سابقا) وفصول مدرسة الشهيد شريف محمد حسين الإعدادية بنات، إن أسئلة الامتحان من المنهج المقرر ومما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول وفي مستوي الطالب المتوسط.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات، وتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب مع الحزم أثناء سير الامتحانات.

كما شدد على التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس على ورقة الإجابة والتأكد من سلامة ووضوح الأسئلة الخاصة بمختلف المواد الدراسية.