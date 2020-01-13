شكرا لقرائتكم خبر عن بدء «100 مليون صحة» للحد من انتشار الفيروسات في صالونات الحلاقة بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مدينة سفاجا تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة»، للحد من انتشار الفيروسات في الأماكن الأكثر خطورة، بالاشتراك مع وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية.

Advertisements

وقالت هدي المغربي، رئيس المدينة، في بيان، الأحد، إن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار «احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية».

وأشارت إلى أن الوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة الصحية شكلت فرق عمل لنشر الوعي الصحي ومبادئ المبادرة وحثهم على عدم استخدام أدوات الحلاقة والتجميل أكثر من مرة وضرورة استخدام ادوات الحلاقة البلاستيكية أو استخدام ادوات حلاقة خاصة بكل بمواطن وذلك لمنع انتشار الفيروسات.

وتابعت أن الوحدة المحلية سوف تقوم بتعليق البوستات الخاصة بالتوعية بالمبادرة داخل المحال والأندية حتي يتم تثقيف وتوعية الجمهوري بصورة عامة، على أن يتم المرور الدوري على الأماكن المستهدفة لمتابعة لتنفيذ المبادرة.