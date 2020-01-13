محافظ كفرالشيخ يناقش معوقات التعليم والحلول المقترحة وسبل دعم المنظومة التعليمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، معوقات قطاع التعليم والحلول المقترحة وسبل دعم المنظومة التعليمية بهدف تحقيق جودة التعليم بمدارس بالمحافظة، وتوزيع المعلمين طبقاً للاحتياج والصالح العام والمعايير المحددة والقانون.

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يأتي ذلك بالإضافة إلى مناقشة خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وإنشاء إدارة للتعليم والتدريب المزدوج في مدارس التعليم الفني ووالنهوض بمهنة الملابس الجاهزة في مدارس المحافظة «كفرالشيخ الصناعية بنات، قلين، بيلا» لأول مرة بالمحافظة، وجاري دراسة إنشاء مصنع ملابس داخل مدرسة بيلا للبنات، وتطبيق نظام الجداريات بمدارس التعليم الفني اعتباراً من العام الدراسى 2019/2020، وتم عقد دورات تدريبية بتلك المدارس.

كما ناقش محافظ كفرالشيخ، الإجراءات التي اتخذت لسد العجز في المدارس، وتفعيل الخدمة العامة لسد العجز بالمدارس وخاصة المدراس الموجودة بالريف، والاستعانة بوكلاء المدارس والموجهين لسد العجز بالمدارس، وصيانة الآثاث المدرسى من خلال طلاب التعليم الفني.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد تفقد سير لجان الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية للبنين بشرق مدينة كفر الشيخ، ومدرس الشهيد حمدي إبراهيم واطمئن على مستوي الطلاب، وسير وانتظام الامتحانات، مشدداّ على توفير المناخ المناسب والهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات، والالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة بشأن تنظيم الامتحانات، خاصة عدم السماح بالغش داخل اللجان، مؤكدا على تسهيل إجراءات أعمال الامتحانات وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لها، وتأمين محيط اللجان وتوفير الهدوء اللازم للطلاب داخل اللجان، وتسيير حركة المرور بالطرق والشوارع المؤدية للجان حرصاً على مستقبل الطلاب.