شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد الصحفى الشامل.. دورة جديدة بمركز الخليج 365 للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الخليج 365 للتدريب عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية بعنوان إعداد الصحفى الشامل والتى تبدأ أعمالها يوم الأربعاء 15 يناير الجارى. وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365 إن الدورة تهدف إلى تأهيل الراغبين فى العمل الصحفى والإعلامى من خلال تدريبهم على مهارات وفنون الكتابة الصحفية وإعداد التقارير المصورة والمونتاج وطريقة بث الأخبار على المواقع الإلكترونية. وأضاف ثروت ان المشاركين فى الدورة سيتلقون محاضرات نظرية و تدريبات عملية فى استديو الخليج 365 وصالة التحرير الحديثة وداخل الأقسام الإخبارية والفنية. Advertisements شروط التقديم الدورة مفتوحة للجميع من طلاب وخريجى الكليات المختلفة والمهتمين بالعمل الإعلامى. للاستعلام والحجز [email protected] 01005459213 العنوان 6 شارع وزارة الزراعة الدقى ناصية شارع الثورة.







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