شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقارى يطالب الموظفين المتخلفين عن حلف اليمين بحضور الدورات التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من الموظفين الذين تم نقلهم من جهات عملهم الأصلية للعمل بالشهر العقارى بقرار من رئيس مجلس الوزراء والبالغ عددهم 1102 موظفا، بحضور الدورات التدريبية التى تم الإعلان عنها حتى فى حالة عدم قيام أياً منهم بحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل .

كما طالبت مصلحة الشهر القعارى، على موقعها الإلكترونى الذين تخلفوا عن حلف اليمين التوجه إلى ديوان عام وزارة العدل وتقديم طلب لتحديد موعد آخر لحلف اليمين.

وعقدت الدورة التدريبية للموظفين الجدد اعتبارا من بداية الأسبوع الجارى، وذلك لـ1102 موظفا، موظعين كالتالى: 348 موظفا بمبنى وزارة العدل بلاظوغلي، بالنسبة لـ28 موظفا من محافظة البحر الاحمر، و39 من محافظة بني سويف، و7 من محافظة الوادي الجديد، و71 من محافظة المنيا، و70 من محافظة اسيوط، و65 من محافظة سوهاج، و37 من محافظة قنا، و25 من محافظة الاقصر ، و6 من محافظة أسوان باجمالى 348 موظفا.

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وتدريب 331 موظفا بمبنى محكمة شمال القاهرة بالعباسية، موزعين كالتالى: 74 موظفا من محافظة الدقهلية، و74 من محافظة البحيرة، و7 من محافظة مرسي مطروح، و36 من محافظة كفر الشيخ، و12 من محافظة دمياط، و13 من محافظة بورسعيد، و14 من محافظة الاسماعيلية، وواحد من محافظة السويس، و39 من محافظة الشرقية، و21 من محافظة شمال سيناء، و10 من محافظة جنوب سيناء، و30 من محافظة الفيوم باجمالى 331 موظفا.

وتدريب 423 موظفا بالحصول على الدولة التدريبية بمقر مركز الدراسات القضائية بالعباسية، وهم موزعين كالتالى: 72 موظفا من محافظة القاهرة، و52 من محافظة الجيزة، و102 من محافظة الاسكندرية، و62 من محافظة القليوبية، و58 من محافظة المنوفية، و77 من محافظة الغربية باجمالى 423 موظفا.

وتتناول الدورة شرح نظرى لعملية توثيق المحررات وكيفية العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وتعزيز مهاراتهم على الحاسب الألى، كما تتضمن الدورة توعية الموظفين لتعامل مع الجمهور وتقديم خدمات متكاملة لهم.