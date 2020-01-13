شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: طائرة مدنية قطرية نجت بأعجوبة من صاروخ إيراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "العربية .نت" النقاب عن أن طائرة مدنية قطرية نجت بأعجوبة من صاروخ إيرانى إطلق بشكل خاطئ، وكاد أن يسقطها مثل الطائرة الأوكرنية .

وأضاف موقع العربية، كان يمكن لمحطم الطائرات المزود بصواريخ على الأرض قرب مطار الخميني بطهران، أن يخطئ بواحدة قطرية وينسفها بصاروخ إيراني خاطئ فجر الأربعاء الماضي.



مسار الطائرة القطرية

وأوضحت "العربية " قبل ساعتين من إسقاط الطائرة "الأوكرانية" وقتل 176 كانوا على متنها، معظمهم إيرانيون، حلقت فى المسار نفسه طائرة تابعة للخطوط القطرية، على خارطة رحلتها المتوافرة "أونلاين" في عدد من المواقع، أهمها FlightStats الشهير، وفيه نجدها توجهت في رحلة عادية من العاصمة الإيرانية إلى القطرية، ووصلت من دون أن يعترضها أي صاروخ، ربما لأن الضاغط على الأزرار قرب المطار كان مشغولا بأمر ما، فنجت الطائرة بمن كان عليها.

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وكانت الرحلة الرقم QR491 على متن طائرة "بوينج" أقلعت الساعة 4.45 فجر الأربعاء من مطار آية الله الخميني، ووصلت 6.25 إلى مطار الدوحة، أي قبل 13 دقيقة من إقلاع "الأوكرانية" من المطار الإيراني نفسه إلى العاصمة كييف.

وأشارت العربية إلى أن شركات الطيران أصبحت لا تأمن على طائراتها، لذلك حظرت معظمها الرحلات إلى طهران، أو غيرت من مسار الطائرات، خشية من خطأ قاتل، وأمس أوصت "وكالة سلامة الطيران الأوروبية" بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، وفقا لخبر بثته وكالة "رويترز" وتطرقت فيه إلى اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت "الأوكرانية" بطريق الخطأ، فإياك أن تحلق بطائرة تمر فوق إيران.