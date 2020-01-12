شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البنك المركزي: توفير خدمة «اعرف عميلك» إلكترونيا في 38 بنكًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يعمل على تخفيض الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمواطن عن طريق توفير التكنولوجيا الحديثة، حيث إنه تم توفير الدفع عن طريق الهاتف المحمول؛ إضافة إلى توفير المحافظ الإلكترونية، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على خدمة «اعرف عميلك» إلكترونيا عن طريق الهاتف المحمول وسيتم توفيرها في 38 بنكا.

وأضاف «نجم»، خلال لقائه في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أنه يتم الآن دراسة مشروع لتوفير شركة تكون مسؤولة عن ماكينات الـATM الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية بالكامل، كما يتم الآن هيكلة البنك الزراعي في جميع فروعه المتمثلة بـ1200 فرع، حيث إنه سيتم توفير الخدمات المالية والمصرفية بشكل أسرع وأدق في القرى وتوفير أحدث التكنولوجيا في جميع فروع البنوك.

وأوضح أن هناك 32% من البالغين لديهم حسابات بنكية ويتمتعون بخدمات مالية؛ أي يتراوح ما بين 18 و20 مليون مواطن، متوقعا أن تصل النسبة من 50 إلى 60% من الأشخاص الذين لديهم الحق في فتح حسابات بنكية خلال الفترة المقبلة؛ خاصة بعد التطوير الهائل الذي تم توفيره في الخدمات البنكية والمالية.