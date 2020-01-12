شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مغلقة للمحليات وترسيم الحدود أبرز ملاحظات الأحزاب عن «الإدارة المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّد عدد من الأحزاب السياسية أبرز ملاحظاتها المقترحة في قانون الإدارة المحلية، بعد الاعتراضات التي قدمتها الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل المجلس، قبل 3 أسابيع.

وركزت الملاحظات على التقسيم الإدارى الجديد للدولة، وضرورة إجراء حوار شامل بين الحكومة والبرلمان، ممثلًا في لجنة الإدارة المحلية، ومراعاة تفعيل دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى في المشاركة في صناعة القرار وترسيم الحدود بين المحافظات.

وطالب حزب الحركة الوطنية بضرورة تحديد مهام منصب نواب المحافظين بالقانون، في ظل اهتمام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للكوادر الشابة والسياسية لشغل هذا المنصب، في سياق الالتزام بالإطار الدستورى والقانونى المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة، والاستفادة من التطورات المهمة والجوهرية، التي شهدتها منظومة العمل المحلى في الدولة. وأوردت دراسة، أعدها مركز الدراسات بالحزب، ضرورة الاستفادة من رؤى التقسيم القطاعى بالمحافظات للمهام المختلفة لضمان تفرغ نواب المحافظين لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية، حيث الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجى، والاستفادة من رؤى التقسيم الجغرافى للمهام، بحيث يصبح نواب المحافظين مسؤولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظات، وتُفوض إليهم صلاحيات المحافظين في إدارتها والإشراف عليها، وليس الحل محل المحافظين فقط.

وشددت الدراسة على ضرورة عقد حوار شامل وجلسات استماع بين الحكومة والبرلمان، ممثلًا في لجنة الإدارة المحلية، بمشاركة محافظين سابقين وحاليين ووزراء تنمية محلية، من أجل النقاش والحوار حول السبل الأفضل لآليات اختيار نواب المحافظين ومهامهم من واقع خبراتهم، وضرورة أن يكون لأبناء الإدارة المحلية دور في المنصب.

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وقال المستشار عصام هلال عفيفى، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن المجالس الشعبية المحلية في الدستور القديم كانت جزءًا من السلطة التنفيذية، ولكن مشروع القانون الحالى جعل المجالس المحلية مستقلة ومنفصلة عن الجهات التنفيذية لأنها جهة رقابية، ويجب ألا تكون خاضعة لها، مضيفًا، لـ«المصرى اليوم»، أنه يمكن إجراء الانتخابات الثلاث «برلمان- شيوخ- محليات»، في وقت واحد، بشرط تحقيق المواءمة بينها، ومراعاة أن هناك استحقاقًا من الانتخابات الثلاث، محدد المدة، طبقًا للدستور، وإجراؤه ضرورى في موعد أقصاه نوفمبر المقبل.

وقال المستشار ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن اعتراض الحزب على القانون ليس لمجرد الرفض، لكن القانون تغافل العديد من النقاط، التي كان لابد لها من دراسة، مؤكدًا أن هذه الملاحظات التي أبدتها الكتلة البرلمانية للوفد على القانون لا توجد بها أزمة، مشيرًا إلى أهمية ترسيم الحدود للمحافظات، كما أنه لابد من الفصل المالى لأهميته لتنمية المحافظة، والشق الإدارى أيضًا به مشاكل.

وأضاف أن ترسيم الحدود بين المحافظات أمر فيه استحقاق دستورى لوجود محافظات لديها مساحة كبيرة جدًا ومقومات تستغلها، ومحافظات أخرى مساحتها صغيرة ولا توجد لديها مقومات.

وأكد أن الحزب يرى ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام «القائمة المغلقة»، ولو في المرة الأولى فقط، موضحًا أن عدد المقاعد المطلوبة، وفقًا للتقسيم الإدارى للمحافظات، يبلغ 55 ألف مقعد، وهو أمر يصعب حدوثه في ظل تطبيق النظام الفردى، ولو على نسبة من المقاعد، ما يستوجب استبعاده.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه لا يوجد رفض للقانون من حيث المبدأ، وإنما الموافقة مشروطة.