شكرا لقرائتكم خبر عن «جامع» لـ«البرلمان»: وقف قرارات وزارية سابقة لم تعد صالحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، وقف العمل ببعض القرارات الوزارية التي صدرت قبل توليها الوزارة، قالت إنها لم تعد مناسبة الآن، وهناك قرارات بها احتكاكات برجال الأعمال وتخضع للمراجعة الآن، وعلى سبيل المثال يتم طلب شهادة مواصفات وجودة لاستخراج السجل الصناعى، وهذه الشهادة تُقدم عند الترخيص، وما يحدث هو تكرار، وبالرجوع للمختصين وجدنا أن هذا القرار ضرره أكبر من نفعه.

وأضافت الوزيرة أثناء استعراضها استراتيجية الوزارة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس، أن الوزارة تعمل على التواصل مع اتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، ورجال الأعمال، وجمعيات المستثمرين، ومجلس النواب، وأنظر لوزارة الصناعة باعتبارها وزارة خدمية، فهى تُقدم الخدمات من خلال هيئاتها لرجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين وصغار المُصنعين.

وتابعت: «نستهدف نوعًا من الرضا في المناخ العام ولم آت للتعقيد»، لافتة إلى أهمية مشاركة النواب في إعداد الاستراتيجية الخاصة بعمل الوزارة، خاصة أن الاستراتيجية الحالية شارفت على الانتهاء، موضحة أنها عرضت رؤية عامة على الرئيس عبدالفتاح السيسى، اعتمدت على 3 محاور تهدف إلى رفع كفاءة كل الهيئات التابعة للوزارة حتى تكون على قدر عال من الكفاءة لأنها تتعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين.

وطالب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، بمراجعة بعض الاتفاقيات التجارية الدولية التي صادقت عليها مصر، وبالأخص تلك المُوقعة مع تركيا، قائلا: «يجب إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الدولية مع بعض الدول، وبعض الاتفاقات التجارية مع تركيا قضت على صناعات كثيرة مثل الحلويات والبسكويت والملابس».

وردت وزيرة التجارة: «ملف الاتفاقيات الدولية من الملفات التي يتم النظر إليها في إطار محور ترشيد الواردات وتعظيم الصادرات، وطلبت حصر بالاتفاقيات التجارية الدولية، ووجدت أنها 7 اتفاقيات تجارية دولية مع دول وكيانات مثل الكوميسا والاتحاد الأوروبى وأغادير، وعقدت مقارنة بين الأوضاع قبل وبعد تلك الاتفاقيات وحجم التبادل التجارى مع تلك الدول واستثمارات تلك الدول في مصر، ويتم مراجعة الاتفاقيات التجارية بشكل عام ودراسة مدى الاستفادة منها».

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وأضافت «جامع» أن هناك تعاونا كاملًا من قبل البنك المركزى، في ملف المصانع المتعثرة، إذ يستدعى البنك 10 من أصحاب المصانع المتعثرة يومياً بحضور البنوك الدائنة، وهناك لجنة برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك، تنتهى في كل جلسة بقرارات بشأن الديون القديمة على المصنع محل الدراسة والقروض الجديدة التي يرغب في الحصول عليها.

وأوضحت أن هناك مبادرات سابقة للمصانع المتعثرة لم يُكتب لها النجاح، وفى بعض الأحيان كان يتم تسوية الديون القديمة ويظل اسم المُصنع أو المستثمر على القوائم السلبية الائتمانية، وبالتالى لا يتمكن من الحصول على أية قروض جديدة، لكن الآن يتم بحذف الأسماء من القوائم السلبية لتمكين المستثمر من مواصلة نشاطه الصناعى والحصول على قروض أخرى جديدة.

وعلقت وزيرة التجارة على سؤال أعضاء مجلس النواب بشأن مسؤوليات الوزارة، قائلة: «بحب أدخل في كل تفاصيل العمل، ورفاهية الوقت مش موجودة، ونحتاج للعمل بمعدل عال من السرعة والإنجاز، نحتاج عودة ريادة الصناعة وعودة اسم وزارة التجارة والصناعة أفضل مما كان، فهى من أقوى الوزارات لمسؤولياتها عن ضبط الميزان التجارى والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة العمال والكثير من الأمور».

وأعرب محمد فرج عامر عن إعجابه بالرؤية التي طرحتها الوزيرة، قائلا: «أنا أول مرة أتفاءل، في الفترات السابقة كان هناك تباين بين رؤية اللجنة والحكومة، والوزيرة لديها نفس الفكر والطريقة التي تنتهجها اللجنة، وهناك توافق في الرؤى، وأتوقع نهضة صناعية كبرى قريبًا».

وطالب النائب مصطفى بكرى بضرورة الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام، وفى المقدمة شركة حلوان للحديد والصلب، محذراً مما اعتبره مخطط تصفية الشركة، مؤكدا أن السعى لتصفية شركة مثل الحديد والصلب يأتى مخالفا لتعليمات الرئيس، الذي وجه بالاهتمام بالصناعة وتخليص الشركات من أزماتها ومشاكلها. وردت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بوعد ببحث قضية الشركة، مع وزير قطاع الأعمال.

وشدد «بكرى» على أهمية مبادرة البنك المركزى، لدعم قطاع الصناعة وحل مشكلات الصناعة، وتخصيص 100 مليار جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس، مطالبا الوزارات المعنية بالقيام بدورها في حل المشاكل المزمنة للصناعة.