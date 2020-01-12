شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفائر الإنقاذ لموقع «الحصن العسكري» الأثري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارتا السياحة والآثار، الأحد، أعمال حفائر الإنقاذ لموقع أثرى به بقايا حصن عسكرى وخزانات مياه، تم العثور عليه أثناء تنفيذ أعمال مشروع البنية التحتية في المنطقة الصناعية الجديدة بمنطقة شرق التفريعة، التابعة لمنطقة آثار شمال سيناء.

قال الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، إن الموقع كان مختفيًا داخل منطقة طينية مغطاة بالملاحات مما كان يصعب الوصول إليه، وتم اكتشافه أثناء العمل في مشروع البنية التحتية وشبكة الطرق، وبالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تم وقف الإنشاءات في المنطقة المحيطة به، وتحديد مسار جديد للعمل بعيدًا عن الموقع الأثرى.

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وقالت الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى، إن حفائر الإنقاذ كشفت عن مجموعة مترابطة ومتداخلة من خزانات المياه التي تم تشييدها من الطوب الأحمر وجدرانها مغطاة بطبقة من الملاط ذات تقسيمات وأبعاد وطرز معمارية مختلفة تجمعت في مكان واحد، مرجحة أنها كانت تمثل محطة مياه تغذى التجمعات السكنية المنتشرة في المنطقة، وتزويد القوافل والسفن بالمياه لقرب موقعها من ساحل البحر المتوسط خلال فترة ازدهاره، بسبب انحسار وإطماء فرع النيل البيلوزى خلال تلك الحقبة التاريخية، ما استدعى تخزين المياه وقت الفيضان وإعادة توزيعها.

وأضافت أن الدراسات المبدئية للموقع أوضحت أنه كان عبارة عن قلعة عسكرية تم تشييدها بالطوب الأحمر لحماية المدخل الشرقى لمصر خلال نهاية العصر الرومانى، واستمر استخدامها خلال العصر الإسلامى، ثم أعيد استخدام المساحة الداخلية للقلعة وتشييد مجموعات من خزانات المياه.

وقال هشام حسين، مدير عام آثار شمال سيناء، إن البعثة تمكنت من الكشف عن برج الركن الجنوبى الغربى للقلعة، وهو برج دائرى الشكل، وبرجين من أبراج الضلع الشرقى للقلعة التي شيدت على شكل حرف (يو)، وتلاحظ وجود تشابه بين تخطيط القلعة وتخطيط قلعة بلوزيوم، وتم العثور على العديد من الكسرات الفخارية التي تشير الدراسة المبدئية لها إلى أن الموقع يرجع إلى نهاية العصر الرومانى، واستمر العمل به خلال العصرين البيزنطى والإسلامى.