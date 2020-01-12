شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأثقال في تحقيقات «فساد الاتحاد»: بنصرف على نفسنا.. والمسؤولين بيسرقوا فلوسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت النيابة العامة، الأحد، إلى شهادة عدد من لاعبى المنتخب المصري لرفع الأثقال، على ذمة التحقيقات التي تجريها بشأن الاتهامات المنسوبة للمدير الفنى للمنتخب ومساعده بالاختلاس والتزوير والإضرار بالمال العام، ما أدى إلى صدور قرار من الاتحاد الدولى بوقف الاتحاد المصرى لمدة عامين.

أكد 3 لاعبين عدم صحة التوقيعات المنسوبة لهم بصرف مكملات غذائية لهم من قبل الاتحاد، وذكر بعضهم أنهم كانوا يشترون المكملات الغذائية على نفقاتهم الخاصة، وعندما كانوا يواجهون أعضاء بالاتحاد أو المدرب بالأمر، كانوا يعللون بأن المكملات الخاصة بهم لم يتم توفيرها بعد، في الوقت الذي كشفت فيه التحريات أن المكملات الغذائية كان المتهمون المحبوسون في القضية يوقعون زورًا بصرفها ويبيعونها خارج الاتحاد وفى المراكز الرياضية الخاصة.

وأضاف اللاعبون في التحقيقات أنهم كانوا يوفرون على نفقاتهم الخاصة كل شىء، من أماكن تدريب، وأغذية، ومكملات غذائية، وإقامة، وتنقلات، في الوقت الذي كان فيه المسؤولون يصرفون مخصصات مالية للاعبين بعد التوقيع زورا بأسمائهم في كشوف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال.

وكشف عدد من اللاعبين عن أن تلك الوقائع التي تحقق فيها النيابة والتى تعود إلى عام مضى لم تقتصر على الوقت الحالى فقط، فقد ذكر لهم لاعبون سابقون في الاتحاد أن عمليات الفساد وصرف مستحقات اللاعبين دون علمهم تجرى منذ أكثر من 6 سنوات.

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وكلفت النيابة، مباحث الأموال العامة، بالتحرى عن شبهة وجود جرائم أخرى تتعلق بالفساد والتزوير في سنوات سابقة على الفترة التي تحقق فيها النيابة العامة من عدمه، واستدعاء القائمين على عمليات صرف نفقات اللاعبين والمكملات الغذائية الخاصة بهم.

وتسلمت النيابة تقرير الإدارة العامة لمباحث التزييف والتزوير، والذى أكد تورط المدير الفنى ومساعده في تزوير توقيعات اللاعبين للحصول على مكملات غذائية دون علمهم.

وسألت النيابة محمد موسى الديب، مدرب المنتخب، عن اتهامه بالتزوير، فاعترف بالتوقيع بدلا من اللاعبين، بناء على طلبهم. وقال إن عددًا من اللاعبين يقيمون في محافظات بعيدة، مثل الإسكندرية التي تضم العدد الأكبر من لاعبى رفع الأثقال، وكانوا يطلبون منه التوقيع بدلا منهم وصرف المكملات حتى لا يحضروا من الإسكندرية إلى القاهرة، وكان يسلمها لهم.

وسألت النيابة المتهم عن دوره في الموافقة على تناول اللاعبين المكملات الغذائية، فرد بأن تناول اللاعبين المكملات الغذائية يمر بمراحل مختلفة تنتهى عنده كمدرب، لكن هناك لجنة تشرف على شراء المكملات، ويتم عرضها على الجهاز الطبى ليكون مسؤولًا عن محتوياتها ومدى إمكانية خطورتها على اللاعبين من عدمها، ولذلك فهو ليس مسؤولًا مسؤولية كاملة عما حدث.

وأضاف في التحقيقات أنه برىء من الاتهامات التي وجهها له بعض اللاعبين بأنه وراء الأزمة الأخيرة في رفع الأثقال بمنحهم مكملات غذائية بها مواد ملوثة تحتوى على منشطات، مؤكدًا أن ثبوت 6 حالات إيجابية ليست له علاقة به، لأن دوره التدريب فقط.