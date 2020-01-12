شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر ومنال ميخائيل يدشنان 5 كليات بـ«دمياط الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأحد، إنشاء 5 كليات بالمقر الجديد بفرع دمياط في جنوب الحى المتميز بمدخل مدينة دمياط الجديدة، خلال احتفال حضرته الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، رافقها نائب المحافظة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أسامة العبد، في تصريحات صحفية، أمس، أن هناك خطة للتوسع في إنشاء الكليات التابعة لفرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، وذلك لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها، مشيرا إلى أن إنشاء أكبر عدد من الكليات يرفع العبء عن كاهل الأسر ويخفف معاناة الطلاب من المنتمين لجامعة الأزهر، مشيدا بتعاون الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واستجابته لمطالب المحافظة لخدمة أبنائها من الطلاب.