شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج «شرموخ» و«أبوزيد» لقائمة المرشحين لـ«تكميلية النواب» بملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت محكمة القضاء الإداري على إدراج كل من محمد عبدالحكيم أبوزيد، وعلي أحمد شرموخ، لقائمة المرشحين لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمقعد دائرة مركز ملوي، الذي خلا بوفاة النائب أحمد شرموخ، عقب صراع مع المرض.

قال عضو بلجنة الإشراف على الانتخابات، أن عددا المرشحين ارتفع إلى ٨ مرشحين وهم عبدالله محمد عبدالله خليفه، وأحمد جمال أحمد موسى، وناصر ناجح زاهر، أسامة عبدالشكور حمزة، وصلاح إسماعيل على مطر، وشنودة بولس جاد السيد بباوي، وكلا من محمد عبدالحكيم أبوزيد وعلي أحمد شرموخ.