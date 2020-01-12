شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معامل الهندسة المدنية وإدارة البنية التحتية لجامعة النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، الأحد، معامل الهندسة المدنية وإدارة البنية التحتية فى الجامعة بمدينة الشيخ زايد، بحضور المهندس صلاح دياب، عضو مجلس أمناء الجامعة، ووفد من مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، برئاسة حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك؛ وفتحى السباعى؛ رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك.

وأعلن الدكتور طارق خليل؛ رئيس الجامعة، تشغيل المعامل بكامل طاقتها؛ وتدشين وافتتاح معمل المساحة ومعمل الخرسانة ومعمل ميكانيكا التربة ومعمل الهيدروليك ومعمل الأسفلت والنقل ومعمل الهندسة البيئية وماكينة تحميل المنشآت، ومعامل الهندسة المدنية وإدارة البنية التحتية، واصفاً الإنشاءات الجديدة بأنها تساعد الجامعة فى تقديم مستوى تعليمى يضاهى ما تقدمه الجامعات العالمية الرائدة بمجالات البحث العلمى المتقدم؛ خصوصاً أنها جامعة بحثية لا ربحية تقدم عددا من التخصصات التى تحتاج إليها الدولة حالياً من خلال خطتها لتشجيع وتعظيم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاجية.

وأضاف «خليل» أن بنك التعمير والإسكان أصبح شريكا للجامعة، حيث كان شريكا فى عدة مشروعات أهمها مبادرة رواد النيل والتى تمت تحت رعاية البنك المركزى، مضيفا أن البنك كانت إسهاماته كثيرة حيث ساعد الجامعة فى تحسين وتطوير وإنشاء بعض المعامل فى الهندسة الصناعية.

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وقال حسن غانم، رئيس البنك، إن التعاون مع جامعة النيل كان مثمرا للغاية، لافتا إلى أن البنك منح جامعة النيل حوالى 12 مليون جنيه حتى نهاية العام الماضى، والدعم لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد ليشمل المنح الدراسية للطلاب، لافتا إلى أن هذا بخلاف المشاركة فى مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزى.

وأوضح أن البنك يخصص حوالى 2% من الأرباح لدعم المسؤولية المجتمعية، والدعم يوجه لصالح قطاعين أساسيين وهما الصحة والتعليم، بالإضافة لدعم الجمعيات الخيرية، مشيرا إلى أن 75% من الدعم المخصص يتم توجيهه للصحة والتعليم والباقى للجمعيات الخيرية.

وقال المهندس صلاح دياب، إن الجامعة مرت بظروف عصيبة، وفقدت مبانيها وموقعها وأرضها، وجاهد مجلس الأمناء لاسترجاع كل هذا. وأضاف: «سعيد جدا بالجامعة وبروتوكولات التعاون مع مؤسسات القطاع العام والبنوك، ونأمل أن نصبح مثل الجامعات الأهلية فى الهند، والتى غيرت وجه البلد هناك، وأصبح خريجوها يتقلدون المواقع المهمة، وسعيد أيضا بأن يتبنى بنك قطاع عام مؤسسة علمية بهذا الشكل، هذا الكلام لا يحدث كثيرا، وهى تجربة مفرحة وجديرة بالاهتمام ونأمل فى أن تتكرر. تبنى وأعطاها كل هذا الدعم، المادى والمعنوى، ومن المفرح عندما تيقنت أن سلوك الدعم هو استراتيجية محددة داخل تكوين البنك ووعيه».

وأشار إلى أن الجامعة مستمرة فى التطوير، وستكون حاضنة للأفكار الطبية المتقدمة وستلحق بالعالم الآخر، وستأتى بالتكنولوجيا المتقدمة إلى مصر كما نتمناها.