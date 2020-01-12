شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: «الأحلام العثمانية» فشلت بالمنطقة.. ومصر عصية عليهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مصر هي من أفشلت المشروع الإخوانى ومشروع تقسيم المنطقة، وبالتالى القاهرة أصبحت عصية على تمرير أي مشروعات من خلالها، ومن هنا لجأت القوى الإرهابية إلى المفاصل الضعيفة في المنطقة، خاصة ليبيا بعد انهيار نظامها في أعقاب 2011، بإرسال المرتزقة والإرهابيين لإعادة استنساخ المشروع الإخوانى في ليبيا، موجهًا التحية للجيش الوطنى الليبى ودوره في التصدى لهذا المشروع.
وأوضح رئيس النواب المصرى، خلال حواره مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON E»، أن هناك قوى تريد إعادة الأحلام العثمانية مرة أخرى على الحدود المصرية الغربية في ليبيا، وهذا المشروع في طريقه للفشل، واتضح أمره وأهدافه الخبيثه، مؤكدًا أن مصر تدعم أشقائها الليبيين لاسترداد دولتهم مؤسساتهم وتعود ليبيا قوية تعيد للعالم العربى.
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