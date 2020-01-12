شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب الليبي»: السراج سقط أخلاقيًا ووطنيًا بجر الاستعمار للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن «الاتفاق السياسى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السرج مؤامرة على الشعب الليبى لصالح لإخوان بعد فشلهم في الانتخابات».

وأضاف: «صالح» خلال حواره مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON E»، أن حكومة السراج لا وجود لها في ليبيا، حيث لم تؤدّ اليمين الدستورية ومدتها القانونية انتهت، موضحًا أن السراج يتخذ القرارات منفرده والميليشيات تسيطر عليه، وليس هو الذي يسيطر عليها.

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وأوضح أن السراج يجر الاستعمار إلى بلده، ويجب أن يرحل عن الساحة الليبية، مستطردًا: «لقد سقط أخلاقيًا ووطنيًا ودستوريًا، ويجب العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الليبيين».

وفى تقييمه للموقف العربى والدولى، قال، إن الموقف العربى ضعيف كالعادة، ولكن هناك موقف قوى من قبل مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات، ووقفوا في العلن دفاعًا عن ليبيا كوطن، لكن هناك بعض الدول لا حول لها ولا قوة.

وفيما يتعلق بالموقف الدولى، قال إن المصالح تتعارض وتتصادم، ولكن يبدو أن الصورة بدت أكثر وضوحًا أمام العالم الخارجي.