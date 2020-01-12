شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: استقبلنا مليون مريض بمستشفيات المحافظة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن المحافظة تضم ٢٥ مستشفى «عام، مركزي، نوعي»، التي شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة لأقسام الاستقبال والطوارئ خلال الفترة الماضية، منها افتتاح قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى السعديين المركزي، وتشغيل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر صقر، وتقديم الخدمات الطبية للمرضي والوافدين عليها بشكل منتظم وفعال.

وأفادت المديرية في بيان، الأحد، بأن المستشفيات التابعة لها استقبلت مليونا و372 ألفا و818 مريضًا بقسم الاستقبال والطوارئ خلال عام ٢٠١٩، كما أنه تم زيادة عدد أسرة الاستقبال ليصبح الإجمالي ٢٤٩ سريرًا، نظرًا للالتزام بالمساحة الموجودة بأقسام الاستقبال بالمستشفيات، كما أنه تم دخول ١٣٩ ألفا و٤٧٢ مريضا بالأقسام الداخلية بواقع ٤٢٢ ألفا و٥٠٩ أيام علاج.