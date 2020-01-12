شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: 10 ملايين جنيه لرفع كفاءة مقابر أخميم بحي الكوثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه للبدء في رفع كفاءة مقابر مدينة أخميم بحي الكوثر في شرق المحافظة، التي أقيمت بدلًا من الجبانات القديمة، بعد قرار منع الدفن بها بعد اكتشاف وجود معبدللملك رمسيس الثانى أسفلها.

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جاء ذلك اليوم خلال جولة المحافظ التفقدية بمنطقة مقابر أخميم بحى الكوثر، يرافقه عاطف الصمطى، رئيس مركز ومدينة أخميم، حيث وجه المحافظ بحصر جميع المقابر التي لم يتم استخدامها حتى الآن، واتخاذ الإجراءات القانونية لسحبها إذا لم يقم أصحابها باستغلالها، حيث تلاحظ أثناء جولة المحافظ وجود أحواش مغلقة وغير مستخدمة.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير مقابر أخميم بحى الكوثر ستشمل إنشاء مسجد، وغرفتين للأمن والحراسة بالبوابة الأمامية والخلفية للمقابر، وتعلية الأسوار، وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء، ورفع كفاءة استراحات المشيعين ومنازل الحفارين، وتنسيق الموقع العام للجبانات، ورصف الطرق بين الأحواش، وإنشاء معضمة لنقل الرفاة من المقابر القديمة.

وأشار إلى أن الجبانات الجديدة تقع على مساحة 70 فداناً، وتحتوى على ١٠ آلاف مقبرة فردية وجماعية، وبها 3 أفدنة فضاء داخل السور للتوسعات المستقبلية، و75 مقبرة إضافية للحالات التي ليس لها مقابر، بالإضافة إلى 3 استراحات للمشيعين، و6 استراحات للحفارين، منوها بأنه سيتم البدء في أعمال التطوير قريبًا.