شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يوجه بإقامة معرض دائم لعرض منتجات الحرف التراثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، مسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بإقامة معرض دائم لعرض منتجات أصحاب الحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة، بموقع الحديقة المتحفية أمام الديوان العام بمدينة سوهاج.

جاء ذلك الأحد، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها محافظ سوهاج، لقرية أنوال النسيج اليدوى بحى الكوثر في شرق المحافظة، لمتابعة سير العمل، وبحث مطالب العاملين بالقرية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم، والارتقاء بتلك الحرفة التراثية الهامة.

وأكد محافظ سوهاج، اهتمام المحافظة بإحياء الحرف التراثية، ومساعدة أصحاب تلك الحرف في تسويق منتجاتهم، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق بين حي شرق مدينة سوهاج، وحى الكوثر، وإدارة السياحة بالمحافظة، وأصحاب الحرف التراثية بنطاق المحافظة، للبدء في إنشاء المعرض الدائم خلال الأسبوع الجاري، منوها بأنه تم اختيار الحديقة المتحفية لموقعها المتميز بالمدينة، وقربها من متحف سوهاج القومى، وهو ما يتيح الفرصة لاستقطاب الأفواج السياحية إلى المعرض.