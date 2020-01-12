شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: توفير 3 مقار بديلة لإجراء اختبارات المعلمين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن توفير مقار بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الأحد، أنه تيسيرًا على السادة المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها بعاليه، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمحافظات الجيزة والقاهرة الكبرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنفيذ أواخر شهر يناير 2020 بقاعات التطوير التكنولوجي بالمحافظات المشار إليها فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات الإدارية اللازمة للتنفيذ.