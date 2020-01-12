شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يبحث خطة تطوير مسجدي السيد البدوي والشيخة صباح في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خطة صيانة وتطوير المسجد الأحمدي «السيد البدوي» ومسجد الشيخة صباح في طنطا، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة المسجدين بحضور الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف.

وأكد محافظ الغربية، في بيان، الأحد، أن تطوير وتجميل منطقة المسجد الأحمدي يعد نقلة حضارية وتنشيط السياحة الدينية من خلال التراث الإسلامي «المسجد الأحمدي» وجعله مزارًا سياحيًا دينيًا لتنشيط الاقتصاد الداخلي للمحافظة.

من جهة أخرى، طالب محافظ الغربية، وكيل وزارة الأوقاف، الاهتمام بمخاطبة الشباب عن الأخلاق والسلوكيات للحفاظ على الوطن، إيماناً باقتناع الشباب وثقتهم برجال الدين.