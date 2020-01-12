شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للمهندسين»: ندعو الجميع للاصطفاف خلف السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، الأحد، اجتماعا طارئا لمناقشة المخاطر والتهديدات التي تحيط بالمنطقة العربية ومصر ودول الجوار في الوقت الراهن، ومناقشة دور نقابة المهندسين التي تضم شريحة من هذا الشعب العظيم ساهمت وتساهم في تنمية وبناء مصر الحديثة تجاه هذه الأحداث.

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وأعلنت النقابة، في بيان صحفي، الأحد، تأكيدها على موقفها الثابت الذي لا يتزعزع في دعمها وتأييدها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى، في كل ما تم وسيتم اتخاذه من قرارات وإجراءات وتدابير للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه وكافة حقوقه ومكتسباته والمحافظة على الأمن القومي العربي.

ودعت النقابة كافة منظمات المجتمع المدني للاصطفاف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة وقيادتنا السياسية في هذه الظروف.

وحضر الاجتماع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلي للنقابة، ورؤساء النقابات الفرعية.