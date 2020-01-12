شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليابانى بالزى السعودى فى خيمة مع الأمير محمد بن سلمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، ناقش رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى العديد من القضايا الهامة، أبرزها التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران، وتأثير ذلك على الشرق الأوسط، حيث أكد آبى أن بلاده ستقوم بكافة الجهود لتهدئة هذه الأوضاع المتأزمة.

وأضاف آبى، أن بلاده قررت إرسال سفينة حربية وطائرتى دورية من طراز بي-3 سى إلى الشرق الأوسط، بهدف جمع المعلومات التى تضمن أمن السفن التى تجلب البضائع إلى اليابان.

وخلال الزيارة أيضا، حرص رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى على الظهور في "الزى" السعودى، والجلوس أرضا فى "خيمة"، وهو ما ظهر في مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا "تويتر"، حيث ظهر معه الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية.

وتبادلا النقاش والضحكات وسط تواجد أكثر من شخص من الجانب الياباني والسعودى، في مشهد عفوى وبسيط، بعيدا عن البروتوكولات الرسمية.



الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليابانى

وتشمل جولة آبى الرسمية، زيارة كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

يذكر وزير الدفاع اليابانى تارو كونو، أمر بنشر السفينة الحربية يوم الجمعة الماضي، قائلا إن طائرتى الدورية ستبدآن عملياتهما فى 20 يناير الجاري.

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و كانت الحكومة اليابانية، قد أعلنت يوم الجمعة، أنه من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى زيارة تستغرق خمسة أيام اعتبارا من الغد السبت إلى الشرق الأوسط، فى الوقت الذى تسعى فيه طوكيو للمساعدة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وسط توترات حادة بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن يوشهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى قوله فى مؤتمر صحفي، إن آبى يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لإجراء محادثات مع قادتهم.

وأضاف كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، أن آبى "سيتبادل الآراء مع قادة الدول الثلاث التى تلعب أدوارًا مهمة فى تخفيف التوترات واستقرار الوضع فى المنطقة".