شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الليبى: فايز السراج سقط أخلاقيا ووطنيا بجر الاستعمار لبلده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إن الاتفاق السياسى بين أردوغان وفايز السرج مؤامرة على الشعب الليبى لصالح لإخوان بعد فشلهم فى الانتخابات.

وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، أن حكومة السراج لا وجود لها فى ليبيا، حيث لم تؤد اليمين الدستورية ومدتها القانونية انتهت، موضحًا أن السراج يتخذ القرارات منفردة والميلشيات تسيطر عليه، وليس هو الذى يسيطر عليها.

وأوضح أن فايز السراج يجر الاستعمار إلى بلده، ويجب أن يرحل عن الساحة الليبية، مستطردًا: "لقد سقط أخلاقيًا ووطنيًا ودستوريًا، ويجب العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الليبيين".

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وفى تقييمه للموقف العربى والدولى، قال، إن الموقف العربى ضعيف كالعادة، ولكن هناك موقفا قويا من قبل مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات، ووقفوا فى العلن دفاعًا عن ليبيا كوطن، لكن هناك بعض الدول لا حول لها ولا قوة.

وفيما يتعلق بالموقف الدولى، قال إن المصالح تتعارض وتتصادم، ولكن يبدو أن الصورة بدت أكثر وضوحًا أمام العالم الخارجى.

وعقدت صباح اليوم الأحد، جلسة تاريخية بمجلس النواب المصرى، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق"، ويأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.