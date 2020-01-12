شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين في جلستها الطارئة: موقفنا ثابت تجاه دعم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة المهندسين، إنه حرصا على القيام بدورها القومي والوطني، فقد تم عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للنقابة اليوم 12/1/2020 لمناقشة المخاطر والتهديدات التي تحيط بالمنطقة العربية ومصرنا الحبيبة ودول الجوار في الوقت الراهن، ومناقشة دور نقابة المهندسين التي تضم شريحة من هذا الشعب العظيم ساهمت وتساهم في تنمية وبناء مصر الحديثة تجاه هذه الأحداث .

وأكدت نقابة المهندسين ، فى بيان، على موقفها الثابت الذي لا يتزعزع فى دعمها وتأييدها الكامل والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما تم وسيتم اتخاذه من قرارات وإجراءات وتدابير للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه وكافة حقوقه ومكتسباته والمحافظة على الأمن القومي العربي.

وإذ تدعو نقابة المهندسين المصرية كافة منظمات المجتمع المدني للاصطفاف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة وقيادتنا السياسية فى هذه الظروف.

حفظ الله مصر وشعبها.

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وعقد اجتمع المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة ، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلي للنقابة، ورؤساء النقابات الفرعية.