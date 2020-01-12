شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نائب محافظ البنك المركزى: مولنا مباردة التمويل العقارى بـ 20 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن أكثر من 65 صناعة مختلفة ترتبط بشكل مباشر بالقطاع العقارى فى مصر، موضحًا أن البنك المركزى قام بتمويل مباردة التمويل العقارى بـ 20 مليار جنيه واستفاد منها حوالى 213 ألف عميل.

وأضاف "نجم"، خلال لقائه فى برنامج "بنوك واستثمار"، الذى يقدمه الإعلامى إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة التمويل العقارى استفاد منها أكثر من 95% من محدودى ومتوسطى الدخل، موضحًا أنه بعد انتهاء هذه المبادرة تعاونت وزارة المالية مع صندوق التمويل العقارى واستمروا فى دعم محدودى الدخل حتى الآن.

وأوضح أن القطاع الصناعى فى مصر بحاجة إلى 80 مليار جنيه لدعم عملية النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى الكثير من المبادرات لدعمه والاهتمام بالصناعات المحلية.

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