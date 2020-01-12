شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نائب محافظ البنك المركزى: مولنا مباردة التمويل العقارى بـ 20 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن أكثر من 65 صناعة مختلفة ترتبط بشكل مباشر بالقطاع العقارى فى مصر، موضحًا أن البنك المركزى قام بتمويل مباردة التمويل العقارى بـ 20 مليار جنيه واستفاد منها حوالى 213 ألف عميل.
وأضاف "نجم"، خلال لقائه فى برنامج "بنوك واستثمار"، الذى يقدمه الإعلامى إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة التمويل العقارى استفاد منها أكثر من 95% من محدودى ومتوسطى الدخل، موضحًا أنه بعد انتهاء هذه المبادرة تعاونت وزارة المالية مع صندوق التمويل العقارى واستمروا فى دعم محدودى الدخل حتى الآن.
وأوضح أن القطاع الصناعى فى مصر بحاجة إلى 80 مليار جنيه لدعم عملية النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى الكثير من المبادرات لدعمه والاهتمام بالصناعات المحلية.
وأكد جمال نجم، أن البنك المركزي يعمل على تخفيض الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمواطن عن طريق توفير التكنولوجيا الحديثة، حيث أنه تم توفير الدفع عن طريق الهاتف المحمول؛ إضافة إلى توفير المحافظ الإلكترونية، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على خدمة "اعرف عميلك" إلكترونيا عن طريق الهاتف المحمول وسيتم توفيرها في 38 بنكا.
وأضاف "نجم" أنه يتم الآن دراسة مشروع لتوفير شركة تكون مسؤولة عن ماكينات الـATM الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية بالكامل، كما يتم الآن هيكلة البنك الزراعي في جميع فروعه المتمثلة بـ1200 فرع، حيث أنه سيتم توفير الخدمات المالية والمصرفية بشكل أسرع وأدق في القرى وتوفير أحدث التكنولوجيا في جميع فروع البنوك.
وأوضح أن هناك 32% من البالغين لديهم حسابات بنكية ويتمتعون بخدمات مالية؛ أي ما يتراوح بين 18 إلى 20 مليون مواطن، متوقعا أن تصل النسبة من 50 إلى 60% من الأشخاص الذين لديهم الحق في فتح حسابات بنكية خلال الفترة المقبلة؛ وخاصة بعد التطوير الهائل الذي تم توفيره في الخدمات البنكية والمالية.
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