شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك شرق بورسعيد تحبط محاولة تهريب 3060 "فرش حشيش" داخل صفقة تفاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى، مدير عام جمرك شرق بورسعيد بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله طبقًا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

وبناء على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TRIU8502203 قادمة من سوريا لميناء شرق بورسعيد باسم شركة "ا.ح" للاستيراد والتصدير ومشمولها مستنديًا عبارة عن 1269 عبوة من لدائن (سبت) تفاح.

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صلاح السيد بدوي، مدير إدارة الحركة من السيد علي إبراهيم الحناوي، مأمور حركة وعلى عبد الجواد عبد الحليم، مراجع حركة وأحمد يونس وجيه، مأمور تعريفة الساحة بحضور محمد إبراهيم عثمان، مدير إدارة المكافحة عمليات وسالم لافي، رئيس قسم الأمن الجمركي لمعاينة المشمولين فتبين وجود 3060 قطعة "فرش" بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 630 كجم مخبأة بداخل 50 عبوات من لدائن "سبت" أسفل ثمار التفاح بفاصل ورقي من الأجانب ومن أعلى ومحاطة بثمار التفاح من كل جانب داخل أكياس من الإدارة والقماش ومغلفة بفرخ كربون ولاصق.

وقرر يسرى رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.





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