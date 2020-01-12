شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: تفاهم مصرى أوروبى حول الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها آخر تطورات الوضع فى ليبيا، والتفاهم المصرى الأوروبى حول الأزمة الليبية، وتقدير رئيس المجلس الأوروبى لجهود مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، وانطلاق الاجتماعى السداسى فى واشنطن حول أزمة سد النهضة.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..تفاهم مصرى أوروبى حول الأزمة الليبية.. رئيس المجلس الأوروبى يعرب عن تقديره لجهود مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف

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