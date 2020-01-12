شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ يستقبل المستشار الثقافي للسفارة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مساء اليوم مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ چي سوانج المستشار الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة علي رأس وفد في زيارة لمدينة السلام للتعرف علي المقومات السياحية داخل المدينة وباقي المدن السياحية بجنوب سيناء والتعرف علي سبل تأمين السائحين داخل وخارج المنشآت الفندقية؛ تأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك لتنشيط حركة السياحة الصينية الي المدن السياحية بجنوب سيناء قام فريق عمل مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ باصطحاب الوفد في جولة سياحية بمدينة شرم الشيخ بالسوق التجاري القديم و ميدان سوهو، وأثناء الزيارات تم تقديم شرح واف عن المزارات السياحية المتاحة بجنوب سيناء عامة وإلقاء الضوء علي الافتتاح الجزئي لمتحف شرم الشيخ القومي المقرر كونه خلال شهر ابريل القادم، وعرض إمكانيات المدينة من حيث القدرة علي تنظيم أحداث كبيرة سواء دولية أو محلية، واستعراض عدد من المؤتمرات الكبيرة التي استضافتها المدينة في الآونة الاخيرة؛ علاوة علي استضافة المدينة لعدد من مختلف المسابقات الرياضية الدولية.

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