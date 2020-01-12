محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إصدار الهيئة لكتاب "كوميكس" يتناول السيرة الذاتية للراحل الدكتور جمال حمدان موجّه للأطفال، بعنوان "المهنة جغرافي"، تأليف الكاتب هيثم عبد ربه السيد، ورسوم أحمد جعيصة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأحد، في مركز المنارة، لإعلان تفاصيل الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستنطلق 22 يناير وتستمر حتى 4 فبراير، احتفاء باختيار دكتور جمال حمدان شخصية العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كتاب جديد للطفل يتناول السيرة الذاتية لـ"جمال حمدان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.