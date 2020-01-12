رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخصيص مساحات من الأراضي للإسكان الاجتماعي بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.
ونص القرار على أن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 615000 م2 تعادل نحو 146,34 فدان بتقسيم الحجاز، وتقع بمنطقة أبو عشرة، بينما تبلغ مساحة القطعة الثانية 223512,65 م2 وتقع أمام الحرس الجمهوري بطريق الجونة بالظهير السياحي، وتبلغ مساحة القطعة الثالثة 131895,64 م2 بمنطقة الأحياء بجوار شركة "بيتكو"، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة القطعة الرابعة 132018,52 م2 بشارع الحجاز، مشروع البداري.
وأشار القرار إلى أن محافظة البحر الأحمر تتحمل من موازنتها تكلفة شبكات المرافق الخارجية لهذه المشروعات.
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