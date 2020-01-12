علاقة غير شرعية انتهت بـ30 طعنة.. حبس فتاة قتلت جارها في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة قسم الجيزة، اليوم الأحد، بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها؛ لاتهامها بقتل سائق داخل منزله، لرفضه إنهاء علاقتهما عقب خطبتها لآخر.

البداية تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سائق داخل منزله بدائرة قسم الجيزة، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين أن المجني عليه مصاب بقرابة ٣٠ طعنة، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

كشفت التحريات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل ١٩ سنة مقيمة بالعقار المواجهة لسكن القتيل.

Advertisements

تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة من إلقاء القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وقالت الفتاة في تحقيقات النيابة العامة، إن المجني عليه استغل حاجتها للمال واستدرجها للشقة وحدثت بينهما علاقات جنسية غير مكتملة.

وأضافت المتهمة في تحقيقات النيابة، أنها بعد فترة تمت خطبتها لشخص آخر فخشيت افتضاح أمرها وحاولت إنهاء العلاقة بجارها المجني عليه إلا أنه هددها بصور ومقاطع فيديو صورها لها دون علمها فبيتت النية لقتله، وأخذت سكين من شقتها أخفتها بين ملابسها وتوجهت له وطلبت منه الهاتف المحمول الذي يحتوي على صورها ومقاطع الفيديو، ولكنه رفض فسددت له عدة طعنات حتى فارق الحياة وألقت التليفون والسكين بنهر النيل.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.