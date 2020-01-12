نشرة الحوادث المسائية.. عزل جامعي اغتصب طالبته و3 جثث بالقاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"اغتصب طالبة داخل شقته".. الإدارية العليا تقضي بعزل أستاذ جامعي

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، بعزل أستاذ جامعي، لاتهامه باغتصاب إحدى طالباته، أثناء درس خصوصي لها في شقته.

28 يناير.. نظر دعوى حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع نفقة نجله

حددت محكمة أسرة المعادي، جلسة 28 يناير المقبل، لنظر دعوى أقامتها طليقة اللاعب إبراهيم سعيد تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن دفع 90 ألف و750 جنيهًا قيمة نفقة نجله وبدل فرش وغطاء له.

"جثة في الميكروباص".. فتاة تقطع شرايينها في التبين

انتحرت فتاة، اليوم الأحد، بقطع شرايين يدها داخل ميكروباص بمنطقة التبين في القاهرة.

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لغز العثور على جثة فتاة بجوار ترعة بالبدرشين

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة متفحمة ملقاة بالطريق بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تفاصيل مقتل ربة منزل على يد عاطل في السيدة زينب

كشفت التحقيقات تفاصيل مقتل ربة منزل على يد عاطل بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بعد العثور على جثتها بالشارع.

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب، والشورى، والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 3 فبراير المقبل.

إحالة "وقف برنامجي رضوى الشربيني ومفيدة شيحة" للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامي علاء مصطفى، والتي طالب فيها بالتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس"، والإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ووقف بث البرنامجين؛ لتحريضهما على تفكيك وحدة المجتمع، للمفوضين على أن يودع التقرير قبل 1 مارس المقبل.