"العيال قتلت الكلاب".. إصابة 4 أطفال عقرهم كلبان مسعوران في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عقر كلبان مسعوران 4 أطفال في قرية "بدسا" التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا من مستشفى العياط المركزي بوصول 4 أطفال مصابين بجروح بأماكن متفرقة بالجسم. تحريات المباحث توصلت إلى تعرض الأطفال المصابين للعقر من كلبين مسعورين بقرية بدسا، وتمكن الأهالي من قتل الكلبين الأمر نفسه أكده شاهدا عيان "العيال قتلت الكلاب". وغادر الأطفال المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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