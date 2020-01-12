"جثة في الميكروباص".. فتاة تقطع شرايينها في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
انتحرت فتاة، اليوم الأحد، بقطع شرايين يدها داخل ميكروباص بمنطقة التبين في القاهرة.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة التبين إشارة من مستشفى الإنتاج الحربي، بحلوان، مفادها استقبال جثة طالبة 19 سنة نتيجة قطع في شرايين اليد.
ودلت التحريات وجمع المعلومات من شهود العيان، أن الفتاة أقدمت على الانتحار داخل الميكروباص بقطع شرايين يدها، ولم تتوصل التحريات إلى الآن لسبب إقدامها على ذلك.
وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان أسباب الحادث والوقوف على ملابساته، وتسليمها لذويها لدفنها.
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