النيابة تُصرِّح بدفن جثة مسن توفيّ داخل نيابة المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
صرَّحت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأحد، بدفن جثة مسن توفي داخل سرايا النيابة قبل سماع أقواله في إحدى القضايا.
بدأت تفاصيل الواقعة باتهام أحد الأشخاص للمتوفى بالاعتداء على نجلته، فيما دلت التحريات على كيدية البلاغ.
وكشفت التحقيقات أن المتوفى سقط على الأرض أثناء انتظاره الدخول للتحقيق وتم نقله لمستشفى الأميرية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
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