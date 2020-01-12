حُكم نهائي برفض فصل متعاطي مخدرات من شركة: "درجة التأثير سلبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكمًا قضائيًا لصالح موظف في إحدى شركات الطيران، بعدما رفضت نهائيًا دعوى الشركة المطالبة بفصله من العمل بسبب تعاطيه المخدرات.

البداية كانت بإقامة الشركة دعوى قضائية رقم 5911 لسنة 2018 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية (25 عمال) ضد أحد موظفيها؛ للمطالبة بفصله من العمل على نحو مستعجل "النفاذ المعجل" دون كفالة.

وذكرت محكمة -أول درجة- في حيثيات حكمها الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه، أن جزاء الفصل المطلوب توقيعه على الموظف لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه من الشركة، وهي تعاطي المواد المخدرة (الحشيش).

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واستندت المحكمة في قولها السابق إلى عدم وجود تأثير إيجابي لمادة الحشيش المخدر بالعينة المأخوذة من الشركة والثابتة بالتحليل المقدم من الموظف بصفته الذي أثبت إيجابية العينة المأخوذة واحتوائها على مادة الحشيش المخدر إلا أن درجة التأثير الواردة بالتحليل كما هو مدون به سلبية.

وأتمت المحكمة حيثياتها بأن طلب الشركة بفصل الموظف غير قائم على سند قانوني صحيح، لذلك رُفضت الدعوى، فيما أعفت الموظف من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.

يذكر أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "نهائي"، ويمكن للشركة الطعن عليه أمام محكمة النقض.