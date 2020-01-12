أخبار مصر | ننشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية لـ "شُعبة المصورين الصحفيين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية لـ "شُعبة المصورين الصحفيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا للائحة الشُعب والروابط بنقابة الصحفيين، فتحت شعبة المصورين الصحفيين باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، وذلك بدءًا من أمس السبت وحتى الأربعاء المقبل.



وتنشر "الفجـر" أسماء الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للشُعبة، ممن لهم حق التصويت والمشاركة بعملية الاقتراع.

وفتحت النقابة باب تقديم أوراق طلب الترشح للزملاء أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الترشح، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

Advertisements

وسيتم فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من السبت 18 يناير الجاري وحتى الإثنين 20 يناير، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري.

وتجتمع الجمعية العمومية للشُعبة يوم الخميس 23 يناير، من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة، لاختيار المكتب التنفيذي للشُعبة (رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء)، وتقدم طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالدور الرابع بالنقابة.