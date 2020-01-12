أخبار مصر | هاني يونس: وزير الإعلام إضافة.. ومتفائل بالمشهد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني يونس: وزير الإعلام إضافة.. ومتفائل بالمشهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن أسامة هيكل وزير الدولة الجديد للإعلام، سيكون إضافة للمشهد الإعلامي، ودوره سيكون تنسيقي بين الملفات والهيئات، وسيكون صوت الدولة في الإعلام الخارجي، وهذا يعود إلى خلفيته الإعلامية.



وأضاف خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجـر"، أن الصحفيون قادرون على إدارة هذا الملف، ولديهم الخبرة والقدرة على التواصل داخليًا وخارجيًا، وحتى التواصل بين الزملاء، لافتًا إلى أن لدينا القدرة على صياغة الرؤية الإعلامية لدى الدولة.



وتابع: "متفائل بالمشهد، وآخر لقاء جمع الرئيس السيسي بوزير الإعلام حمل العديد من الرسائل، منها زيادة مساحة الحرية، ووزير الإعلام عرض مهامه وسياسة الدولة الإعلامية، وتمت الموافقة عليها، وستخرج قريبًا، وستكون كلها متوافقة، ولا تعارض مع الهيئات المنظمة والتي نص عليها الدستور".



ولفت "يونس" إلى أن الدولة ليس لديها أزمة في المعارضة الإعلامية بشكل عام؛ فلا تُبنى الدولة على رأي واحد، ولكن النقد له أساسيات، ان يكون المعارض لديه المعلومات الكافية وصاحب وجهة نظر كاملة، ولديه الوثائق والدلائل، وإعطاء فرصة للرد، بالإضافة إلى وضع الحلول.